Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce

|
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Władysław Kosiniak-Kamysz o rządowym projekcie ustawy w sprawie kryptoaktywów
Źródło: TVN24
W tym tygodniu w centrum uwagi globalnych rynków znajdzie się między innymi spotkanie prezydenta USA Donald Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. A także zmiana na stanowisku szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na rynku krajowym inwestorzy poznają szybki szacunek PKB Polski za I kwartał tego roku i szczegóły kwietniowej inflacji CPI.

Wizyta Trumpa w Chinach

W najbliższych dniach w centrum uwagi globalnych rynków znajdzie się spotkanie prezydenta USA Donald Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, które odbędzie się w dniach 14–15 maja 2026 r.

Podczas wizyty w Chinach prezydent USA Donald Trump zamierza poruszyć kwestie wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego - zapowiedzieli w niedzielę przedstawiciele Białego Domu. Obaj przywódcy mają powołać wspólne rady ds. handlu oraz ds. inwestycji.

Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Dowiedz się więcej:

Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja

Ze świata

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (CSIS) wskazuje, że wizyta Trumpa w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) prawdopodobnie będzie relatywnie niewielkim krokiem w kierunku większej stabilności i przewidywalności w relacjach dwustronnych.

"Podobnie jak każdy prezydent udający się do Pekinu, Trump musi zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami w kontekście znacznie bardziej złożonych i wymagających relacji. Chiny czują się na tyle pewne siebie, że są w stanie przeciwstawić się Trumpowi w wielu kluczowych kwestiach, w tym w sprawie sankcji, kontroli technologii, minerałów o znaczeniu krytycznym oraz Iranu" - wskazuje CSIS.

>>>Test dla Trumpa. Co w Chinach chce ugrać prezydent USA?

"Chińska władza szykuje się na czarny scenariusz"
Dowiedz się więcej:

"Chińska władza szykuje się na czarny scenariusz"

TVN24

Zmiana szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej

Obok spotkania Trump-Xi w centrum uwagi globalnych rynków finansowych znajdzie się zmiana na stanowisku szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W poniedziałek Senat Stanów Zjednoczonych przeprowadzi głosowanie w sprawie zamknięcia debaty nad nominacją Kevina Maxwella Warsha na stanowisko 17. prezesa Fed.

>>> Szef Rezerwy Federalnej pod ostrzałem. "Sędzia aktywista odebrał nam narzędzie"

Kadencja Jerome'a Powella jako prezesa Fed wygasa 15 maja. Następne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku jest zaplanowane na 16–17 czerwca i odbędzie się już pod przewodnictwem Warsha.

Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Dowiedz się więcej:

Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"

Ze świata

Pod koniec kwietnia Powell podtrzymał swoje stanowisko, że pozostanie w Radzie Gubernatorów Fed na czas nieokreślony, dopóki trwa dochodzenie w sprawie remontu siedziby banku centralnego.

- Powiedziałem, że nie opuszczę Rady, dopóki to dochodzenie nie zostanie całkowicie zakończone w sposób przejrzysty i ostateczny, i podtrzymuję to stanowisko. Ostatnie wydarzenia napawają mnie optymizmem i uważnie obserwuję kolejne etapy tego procesu - powiedział pod koniec kwietnia Powell.

>>> Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"

Jak wskazuje CNBC, pozostając na stanowisku Powell na razie uniemożliwia prezydentowi Donaldowi Trumpowi uzyskanie większości w Radzie Gubernatorów. Inni mianowani przez Trumpa członkowie siedmioosobowej rady to Christopher Waller i Michelle Bowman. Mianowany przez Trumpa Stephen Miran, którego kadencja wygasła, ale który nadal pełni swoją funkcję, odejdzie po zatwierdzeniu Kevina Warsha na stanowisku przewodniczącego.

Dane z polskiej gospodarki. PKB i szczegóły inflacji

W kraju w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB Polski za I kw. 2026 r. w czwartek. Ekonomiści prognozują, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale spowolnił w porównaniu ze wzrostem o 4,1 proc. rdr w czwartym kwartale 2025 r.

"Szacujemy, że wzrost PKB w I kw. wyniósł 3,8 proc. rdr, czyli mniej niż w IV kw. ub.r., ale więcej niż można było zakładać widząc jak słaba była aktywność gospodarcza w dwóch pierwszych miesiącach roku. Odsezonowany wzrost kwartał do kwartału wg nas był rzędu 0,9- 1,0 proc., czyli solidny i podobny jak w trzech poprzednich kwartałach" - prognozują ekonomiści Erste BP.

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
Dowiedz się więcej:

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?

Obok danych o PKB, inwestorzy poznają w tym tygodniu (piątek) szczegóły inflacji za kwiecień. Według wstępnego odczytu CPI wyniósł w tym okresie 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm wobec 3,0 proc. rdr i 1,1 proc. mdm w marcu.

"Wstępne dane CPI za kwiecień pokazały wzrost inflacji do 3,2 proc. rdr z 3,0 proc. w marcu. Wg naszych wyliczeń stało za tym nieoczekiwane przyspieszenie inflacji bazowej do 2,9 proc. rdr z 2,7 proc. W szczegółowych danych CPI szukać będziemy podpowiedzi na ile jej wzrost należy uznać za trwały" - wskazują w raporcie ekonomiści Erste BP.

Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
Dowiedz się więcej:

Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki

Kolejne podejście do ustawy o kryptowalutach

Od wtorku do piątku obradować będzie Sejm. We wtorek planowane jest rozpoczęcie prac nad pięcioma projektami ustaw ws. kryptoaktywów.

<<< Były członek RPP: prezydent zawodzi

Posłowie mają pracować nad projektami przygotowanymi przez rząd, przez prezydenta oraz nad trzema projektami poselskimi.

Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Dowiedz się więcej:

Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"

Dane z amerykańskiej gospodarki

W nadchodzącym tygodniu kluczowy będzie także odczyt inflacji konsumenckiej z USA za kwiecień. Ekonomiści oczekują, że wskaźnik CPI wzrósł do 3,7 proc. rdr z 3,3 proc. rdr w marcu, a inflacja bazowa wzrosła do 2,7 proc. rdr z 2,6 proc. rdr.

Rosnąca inflacja, w połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu, mocnymi danymi o zatrudnieniu w USA, może zniweczyć nadzieje przyszłego prezesa Rezerwy Federalnej na obniżkę stóp procentowych

Inflacja w USA wciąż za wysoko. FED poczeka z obniżkami stóp procentowych
Dowiedz się więcej:

Inflacja w USA wciąż za wysoko. FED poczeka z obniżkami stóp procentowych

Ze świata

W kwietniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła o 115 tys., co przekroczyło prognozy analityków na poziomie 55 tys. Dane dotyczące zatrudnienia wskazują, że amerykański rynek pracy nadal radzi sobie dobrze w czasie, gdy nasilają się presje inflacyjne spowodowane utrzymującym się wpływem podwyżki ceł importowych wprowadzonej przez prezydenta Trumpa w połączeniu z gwałtownym wzrostem cen energii wywołanym konfliktem z Iranem.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Gospodarka USAGospodarkaPolskaInflacjaPKBRezerwa FederalnakryptowalutySejm
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
Rynki
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
TVN24
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Z kraju
Donald Trump
"Bastion wolności" Trumpa pod kreską. Spółka traci setki milionów
Tech
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
Turystyka
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
Ze świata
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
Tech
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
Ze świata
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
Ze świata
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
Z kraju
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Europa coraz bogatsza. Polska z imponującym wynikiem
Ze świata
shutterstock_388256992
Ryanair tnie koszty. Mniej połączeń i zamknięcie bazy
Turystyka
shutterstock_2165479171
Miód z Chin zamiast polskiego? Pszczelarze martwią się o zbiory
Handel
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Z kraju
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
Moto
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
Tech
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
Ze świata
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Z kraju
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
Ze świata
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Ze świata
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica