Z kraju Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce Oprac. Paulina Karpińska |

Władysław Kosiniak-Kamysz o rządowym projekcie ustawy w sprawie kryptoaktywów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wizyta Trumpa w Chinach

W najbliższych dniach w centrum uwagi globalnych rynków znajdzie się spotkanie prezydenta USA Donald Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, które odbędzie się w dniach 14–15 maja 2026 r.

Podczas wizyty w Chinach prezydent USA Donald Trump zamierza poruszyć kwestie wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego - zapowiedzieli w niedzielę przedstawiciele Białego Domu. Obaj przywódcy mają powołać wspólne rady ds. handlu oraz ds. inwestycji.

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (CSIS) wskazuje, że wizyta Trumpa w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) prawdopodobnie będzie relatywnie niewielkim krokiem w kierunku większej stabilności i przewidywalności w relacjach dwustronnych.

"Podobnie jak każdy prezydent udający się do Pekinu, Trump musi zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami w kontekście znacznie bardziej złożonych i wymagających relacji. Chiny czują się na tyle pewne siebie, że są w stanie przeciwstawić się Trumpowi w wielu kluczowych kwestiach, w tym w sprawie sankcji, kontroli technologii, minerałów o znaczeniu krytycznym oraz Iranu" - wskazuje CSIS.

>>>Test dla Trumpa. Co w Chinach chce ugrać prezydent USA?

Zmiana szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej

Obok spotkania Trump-Xi w centrum uwagi globalnych rynków finansowych znajdzie się zmiana na stanowisku szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W poniedziałek Senat Stanów Zjednoczonych przeprowadzi głosowanie w sprawie zamknięcia debaty nad nominacją Kevina Maxwella Warsha na stanowisko 17. prezesa Fed.

>>> Szef Rezerwy Federalnej pod ostrzałem. "Sędzia aktywista odebrał nam narzędzie"

Kadencja Jerome'a Powella jako prezesa Fed wygasa 15 maja. Następne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku jest zaplanowane na 16–17 czerwca i odbędzie się już pod przewodnictwem Warsha.

Pod koniec kwietnia Powell podtrzymał swoje stanowisko, że pozostanie w Radzie Gubernatorów Fed na czas nieokreślony, dopóki trwa dochodzenie w sprawie remontu siedziby banku centralnego.

- Powiedziałem, że nie opuszczę Rady, dopóki to dochodzenie nie zostanie całkowicie zakończone w sposób przejrzysty i ostateczny, i podtrzymuję to stanowisko. Ostatnie wydarzenia napawają mnie optymizmem i uważnie obserwuję kolejne etapy tego procesu - powiedział pod koniec kwietnia Powell.

>>> Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"

Jak wskazuje CNBC, pozostając na stanowisku Powell na razie uniemożliwia prezydentowi Donaldowi Trumpowi uzyskanie większości w Radzie Gubernatorów. Inni mianowani przez Trumpa członkowie siedmioosobowej rady to Christopher Waller i Michelle Bowman. Mianowany przez Trumpa Stephen Miran, którego kadencja wygasła, ale który nadal pełni swoją funkcję, odejdzie po zatwierdzeniu Kevina Warsha na stanowisku przewodniczącego.

Dane z polskiej gospodarki. PKB i szczegóły inflacji

W kraju w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB Polski za I kw. 2026 r. w czwartek. Ekonomiści prognozują, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale spowolnił w porównaniu ze wzrostem o 4,1 proc. rdr w czwartym kwartale 2025 r.

"Szacujemy, że wzrost PKB w I kw. wyniósł 3,8 proc. rdr, czyli mniej niż w IV kw. ub.r., ale więcej niż można było zakładać widząc jak słaba była aktywność gospodarcza w dwóch pierwszych miesiącach roku. Odsezonowany wzrost kwartał do kwartału wg nas był rzędu 0,9- 1,0 proc., czyli solidny i podobny jak w trzech poprzednich kwartałach" - prognozują ekonomiści Erste BP.

Obok danych o PKB, inwestorzy poznają w tym tygodniu (piątek) szczegóły inflacji za kwiecień. Według wstępnego odczytu CPI wyniósł w tym okresie 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm wobec 3,0 proc. rdr i 1,1 proc. mdm w marcu.

"Wstępne dane CPI za kwiecień pokazały wzrost inflacji do 3,2 proc. rdr z 3,0 proc. w marcu. Wg naszych wyliczeń stało za tym nieoczekiwane przyspieszenie inflacji bazowej do 2,9 proc. rdr z 2,7 proc. W szczegółowych danych CPI szukać będziemy podpowiedzi na ile jej wzrost należy uznać za trwały" - wskazują w raporcie ekonomiści Erste BP.

Dowiedz się więcej: Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki

Kolejne podejście do ustawy o kryptowalutach

Od wtorku do piątku obradować będzie Sejm. We wtorek planowane jest rozpoczęcie prac nad pięcioma projektami ustaw ws. kryptoaktywów.

<<< Były członek RPP: prezydent zawodzi

Posłowie mają pracować nad projektami przygotowanymi przez rząd, przez prezydenta oraz nad trzema projektami poselskimi.

Dane z amerykańskiej gospodarki

W nadchodzącym tygodniu kluczowy będzie także odczyt inflacji konsumenckiej z USA za kwiecień. Ekonomiści oczekują, że wskaźnik CPI wzrósł do 3,7 proc. rdr z 3,3 proc. rdr w marcu, a inflacja bazowa wzrosła do 2,7 proc. rdr z 2,6 proc. rdr.

Rosnąca inflacja, w połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu, mocnymi danymi o zatrudnieniu w USA, może zniweczyć nadzieje przyszłego prezesa Rezerwy Federalnej na obniżkę stóp procentowych

W kwietniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA wzrosła o 115 tys., co przekroczyło prognozy analityków na poziomie 55 tys. Dane dotyczące zatrudnienia wskazują, że amerykański rynek pracy nadal radzi sobie dobrze w czasie, gdy nasilają się presje inflacyjne spowodowane utrzymującym się wpływem podwyżki ceł importowych wprowadzonej przez prezydenta Trumpa w połączeniu z gwałtownym wzrostem cen energii wywołanym konfliktem z Iranem.

OGLĄDAJ: TVN24