Kaczyński: sklepy Żabka też być może zostaną odkupione. Mamy komentarz sieci

Wiecie państwo na pewno wszyscy, co to jest Żabka. Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione - powiedział podczas wystąpienia w Puławach prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem" - napisało w odpowiedzi na prośbę o komentarz biuro prasowe Żabki.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Puławach został zapytany, czy powstała kilka miesięcy temu Polska Grupa Spożywcza będzie miała możliwość wykupienia od obcego kapitału przetwórni, które kiedyś zostały "kupione za grosze od polskich podmiotów".

- Jeżeli ta grupa wyjdzie i będzie miała środki, no to teraz, przykro mówić, jest dobry okres na to - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

- Obawiam się, że Polska Grupa (Spożywcza - red) większych funduszy nie ma. Mam nadzieję, że ta sytuacja się szybko skończy. One nie jest dla Polski, generalnie rzecz biorąc, korzystna - dodał.

"Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione"

- Nie mogę mówić w jednym wystąpieniu wszystkiego, ale wśród naszych zadań, które myśmy deklarowali, było takie: odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. Nam się w ogromnej mierze to udało - ocenił Kaczyński.

- I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione - powiedział Jarosław Kaczyński. - Idziemy w tym kierunku - stwierdził.

Poprosiliśmy zarówno CVC, jak i Żabkę o komentarz do słów prezesa PiS.

"Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" - napisało biuro prasowe sieci Żabka.

CVC - właściciel Żabki i PKP Energetyka

Żabka to działająca w Polsce sieć handlowa, licząca według informacji podawanych na stronie internetowej ponad 8 tys. placówek. Właścicielem Żabki do 2017 roku jest fundusz CVC Capital Partners, który kupił ją od innego funduszu - Mid Europa Partners.

CVC Capital Partners od 2015 roku jest też właścicielem PKP Energetyka.

