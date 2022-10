Dostawy prądu do Polski wstrzymane. "Doszło do usterki po szwedzkiej stronie"

Prąd ze Szwecji do Polski przestał płynąć podmorskim kablem. - W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki po szwedzkiej stronie na stacji Starno - poinformował TVN24 Biznes Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jak zapewnił, nie ma żadnego zagrożenia dla odbiorców energii, a Szwedzi pracują nad usunięciem usterki.

- Połączenie działało jeszcze w niedzielę wieczorem i płynęła energia elektryczna ze Szwecji do Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki po szwedzkiej stronie na stacji Starno. Szwedzi pracują nad usunięciem tej usterki, według publicznego komunikatu, który wysłali do uczestników rynku, mają zakończyć te prace jutro do północy - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes Maciej Wapiński z PSE.