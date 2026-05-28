JSW uruchomiła odprawy. Tyle dostaną górnicy

Protest pracowników pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Z uruchomionego przez Jastrzębską Spółkę Węglową programu dobrowolnych odejść skorzystało już 526 pracowników. Każdy z nich otrzymał odprawę w wysokości 170 tysięcy złotych - poinformowała w czwartek spółka.

Jak przypomniało w czwartek biuro prasowe JSW, w ostatni piątek podpisano umowę dotacyjną między spółką a Ministerstwem Energii, która otworzyła drogę do uruchomienia programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych (tzw. JOP-ów).

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został wdrożony i już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników" - przekazała w czwartek JSW.

Jednorazowe odprawy, finansowane z budżetu państwa, wynoszą 170 tysięcy złotych.

Element transformacji górnictwa

Program osłonowy, obejmujący JOP-y oraz urlopy górnicze, jest elementem procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 2026-31. Rozwiązania te przewiduje ustawa.

Zgodnie z informacją JSW programem (JOP-y i urlopy górnicze) objętych zostanie w spółce 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.

Z programu dobrowolnych odejść mogą skorzystać wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej trzyletni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał co najmniej rok.

Rządowy program wsparcia

Objęcie pracowników JSW instrumentami osłonowymi umożliwiło przyjęcie przez rząd "Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego". To rządowy dokument strategiczny konieczny, aby JSW mogła być objęta przepisami ustawy górniczej.

Szacowany koszt programów osłonowych w całym polskim górnictwie węgla kamiennego dla budżetu państwa w tym roku to około dwa miliardy złotych.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Problemy finansowe JSW

Jesienią 2025 roku JSW informowała o możliwości utraty płynności finansowej pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku. W związku z tym spółka wprowadziła plan restrukturyzacji obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury grupy kapitałowej JSW. W pierwszym kwartale 2026 roku grupa JSW odnotowała 615,9 miliona złotych straty.

W lutym bieżącego roku JSW zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wypłaty niektórych świadczeń. Spółka szacowała wówczas efekt finansowy z tego tytułu w latach 2026-27 na około 1,2 miliarda złotych.

Źródło: PAP
