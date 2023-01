Bez porozumienia w górniczym gigancie. Związkowcy szykują protesty, wskazali dwie lokalizacje

Strony podejmą mediacje. "W związku z brakiem realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony Zarządu JSW SA, Reprezentatywne Organizacje Związkowe w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego etapu, jakim są mediacje, oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych" - poinformowali związkowcy po czwartkowym spotkaniu.

Związkowcy szykują protesty

Związkowcy z JSW wszczęli spór zbiorowy, domagając się podwyżki wynagrodzeń o 25 proc. od 1 stycznia 2023 roku. Związki przywołują m.in. dobre wyniki finansowe jastrzębskiej spółki w zeszłym roku, szacując roczny zysk firmy na ok. 7-7,5 mld zł.

"W obecnym sporze zarząd przyjął do wiadomości stanowisko strony społecznej i jest otwarty na prowadzenie rozmów w temacie wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku. Jednocześnie zarząd JSW SA poinformował stronę społeczną, że przy wzroście wynagrodzeń o 25 proc. szacunkowy roczny koszt wyniósłby ok. 910 mln zł (726 mln zł plus koszty ZUS)" - czytamy w podpisanym w czwartek protokole rozbieżności.