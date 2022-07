Nawet 19 tysięcy złotych nagrody. Górnicza spółka porozumiała się ze związkowcami

We wtorek JSW poinformowała w komunikacie o zawarciu ze związkowcami porozumienia, na podstawie którego ok. 22-tysięczna załoga firmy otrzyma w lipcu nagrodę pieniężną. Wartość tego świadczenia, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy 480 mln zł i obciąży wyniki spółki za trzeci kwartał 2022 r. - wyjaśniono.

JSW. Będą nagrody dla pracowników

Porozumienie

Zasadnicze porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w JSW o 10 proc. (kosztem ok. 250 mln zł) podpisano 28 stycznia br. Ustalono w nim również, iż od stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych. Ponadto w ówczesnym porozumieniu zapisano, iż po ocenie sytuacji finansowej spółki za pierwsze półrocze 2022 r., strony porozumienia zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników. We wtorek w odrębnym porozumieniu uzgodniono warunki wypłaty tej nagrody.