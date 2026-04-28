Pakiet osłonowy w państwowym gigancie. Jest decyzja rządu

Protest pracowników pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Źródło: TVN24
We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie "Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego" - przekazało Ministerstwo Energii. W ramach inicjatywy pakietem osłonowym objętych zostanie ponad cztery tysiące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

"Transformacja sektora górniczego musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Kluczowe jest, aby w okresie zmian pracownicy mieli zapewnione wsparcie i bezpieczeństwo ze strony państwa. Program, przyjęty przez Radę Ministrów, porządkuje proces transformacji i umożliwia korzystanie z konkretnych narzędzi ochronnych, przygotowanych przez resort energii" - wskazał cytowany w komunikacie minister energii Miłosz Motyka.

Okres realizacji programu ustalono na lata 2026–2031. Zakłada on wykorzystanie instrumentów osłonowych przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Są to: urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowe odprawy pieniężne.

Pomoc dla ponad czterech tysięcy pracowników

Wsparcie może objąć 4270 pracowników JSW, w tym 3011 osób korzystających z urlopów górniczych, 103 osoby z urlopów w zakładach przeróbki oraz 1156 osób objętych jednorazowymi odprawami - podano w komunikacie.

Wiceminister energii Marian Zmarzły poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie dla budżetu to ok. dwa mld zł w tym roku. W samym JSW to ok. 560 mln zł.

Porozumienie ze związkami. Polski gigant wchodzi w tryb oszczędności
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW podała we wtorek, że oszacowała stratę netto w 2025 r. na 6,255 mld zł. Ostateczne wyniki za 2025 r. zostaną opublikowane 30 kwietnia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ropa naftowa
Będą nowe przepisy o zapasach ropy. Ruszyły prace resortu
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Ze świata
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
Z kraju
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
Z kraju
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
Z kraju
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Z kraju
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
Z kraju
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
Z kraju
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Ze świata
Google
Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Tech
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Z kraju
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka
Krzysztof Bosak
Bosak o Zondacrypto: ja bym tego nigdy nie zrobił
Z kraju
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
Z kraju
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
Z kraju
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
Z kraju
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
Z kraju
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
Ze świata
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
Z kraju
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
Z kraju
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
Ze świata
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
Ze świata

