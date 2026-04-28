Z kraju Pakiet osłonowy w państwowym gigancie. Jest decyzja rządu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Protest pracowników pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Transformacja sektora górniczego musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Kluczowe jest, aby w okresie zmian pracownicy mieli zapewnione wsparcie i bezpieczeństwo ze strony państwa. Program, przyjęty przez Radę Ministrów, porządkuje proces transformacji i umożliwia korzystanie z konkretnych narzędzi ochronnych, przygotowanych przez resort energii" - wskazał cytowany w komunikacie minister energii Miłosz Motyka.

Okres realizacji programu ustalono na lata 2026–2031. Zakłada on wykorzystanie instrumentów osłonowych przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Są to: urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowe odprawy pieniężne.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Energii @motykamilosz, uruchamiającą „Program wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce - świadczenia osłonowe”. Pakietem osłonowym zostanie objętych ponad 4 000 pracowników @jsw_sa. pic.twitter.com/diafDFPiyC — Ministerstwo Energii (@ME_GOV_PL) April 28, 2026 Rozwiń

Pomoc dla ponad czterech tysięcy pracowników

Wsparcie może objąć 4270 pracowników JSW, w tym 3011 osób korzystających z urlopów górniczych, 103 osoby z urlopów w zakładach przeróbki oraz 1156 osób objętych jednorazowymi odprawami - podano w komunikacie.

Wiceminister energii Marian Zmarzły poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie dla budżetu to ok. dwa mld zł w tym roku. W samym JSW to ok. 560 mln zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW podała we wtorek, że oszacowała stratę netto w 2025 r. na 6,255 mld zł. Ostateczne wyniki za 2025 r. zostaną opublikowane 30 kwietnia.

