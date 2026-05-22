Odprawy dla górników w JSW. Skorzystają tysiące osób

Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się z rządem w sprawie wypłat dla górników odchodzących z pracy i podpisała w tej sprawie umowę z Ministerstwem Energii. Jednorazowe odprawy otrzyma ponad 4,2 tysiąca pracowników.

"Już w najbliższych dniach pracownicy Spółki będą mogli zacząć korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" - przekazała JSW w serwisie X.

Spółka wskazała także w komunikacie, że rozwiązania przewidziane w programie finansowane są z budżetu państwa.

"Programem objętych zostanie łącznie 4 248 pracowników, a jego szacunkowy koszt wyniesie około 500 mln zł" - czytamy.

Kto w JSW dostanie odprawy

Z komunikatu wynika, że "z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego".

Wyjaśniono także, że "w JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1 156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł"

"Program osłonowy, obejmujący zarówno jednorazowe odprawy pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i będzie realizowany w latach 2026-2031. Umożliwia on prowadzenie procesu transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoi obecnie polski sektor górnictwa węgla kamiennego" - dodano w komunikacie.

Porozumienie i objęcie JSW rządową osłoną

W lutym JSW zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wypłaty niektórych świadczeń. Spółka oszacowała wówczas oszczędności z tego tytułu w latach 2026-2027 na około 1,2 mld zł.

Pod koniec ub. roku rząd doprowadził do objęcia JSW ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co od 1 stycznia br. umożliwia m.in. zastosowanie w spółce urlopów górniczych i jednorazowych odpraw, pod kątem redukcji zatrudnienia.

Jak wynika z definicji w ustawie górniczej, system ten to "mechanizm wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego, określony w rządowych dokumentach strategicznych".

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy warunkiem objęcia pracowników uprawnieniami do urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych jest podpisanie przez przedsiębiorstwo umowy w sprawie ich finansowania z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

Problemy finansowe JSW

Jesienią 2025 r. JSW informowało o możliwości utraty płynności finansowej pod koniec I kwartału 2026 r. W związku z tym spółka wprowadziła plan restrukturyzacji obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej JSW. W I kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa JSW odnotowała około 615,9 mln zł straty.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
