JSW wypłaciła nagrody około 22 tysiącom pracowników

Porozumienie dotyczące wielkości tegorocznego wzrostu płac w JSW, jednorazowych nagród oraz podwyżki wartości posiłków, podpisano 13 września. Uzgodniono m.in. wzrost wynagrodzeń od początku września o 1,6 proc., co wraz z obowiązującą od lipca podwyżką o 3,4 proc. oznacza 5-procentowy wzrost płac w tym roku.

Nagrody dla pracowników JSW

JSW wydała na nagrody 113,5 mln zł, zaś łączny koszt realizacji wrześniowego porozumienia, kończącego spory zbiorowe w firmie, to 139,3 mln zł. W tym 23,5 mln zł to koszt dodatkowej podwyżki wynagrodzeń, a 2,3 mln zł - koszt zwiększenia o 2 zł (od 1 października) wartości posiłku profilaktycznego, z 19 do 21 zł.