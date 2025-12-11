Logo TVN24
Z kraju

Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK

2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
W piątek ma zostać podpisany akt notarialny dotyczący odkupu działki w miejscowości Zabłotnia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od jej dotychczasowego właściciela, Piotra Wielgomasa - poinformował w czwartek KOWR. Teren jest potrzebny pod budowę linii kolejowej prowadzącej do CPK.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie, po podpisaniu dokumentu KOWR wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie, zawierające szczegółowe informacje.

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że jutro, tj. 12 grudnia, o godz. 9.00. rozpocznie się proces podpisania aktu notarialnego dotyczącego odkupu przez KOWR nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa” - poinformował KOWR.

Pod koniec października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według WP, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

Maciej Knapik
Będzie dymisja szefa KOWR?

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz informował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał z kolei, że skierowane zostały dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki.

Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
Krajewski ocenił też wtedy, że kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania. Dodał, że dyrektor KOWR Henryk Smolarz dostał "żółtą kartkę".

- Jeśli mnie zapytacie, czy zdymisjonuję dyrektora Smolarza, odpowiem: dzisiaj nie. Dzisiaj jest męska rozmowa i żółta kartka dla dyrektora i w ogóle dla całego kierownictwa, bo nie będę tolerować opieszałości czy braku reakcji na pisma, które wpływają, na sprawy, które są niezwykle ważne, co potwierdziły wyniki kontroli - mówił w listopadzie szef resortu rolnictwa.

"Jedna z tych osób ponad 4 miesiące przetrzymywała pismo"

Także w ubiegłym miesiącu KOWR informował, że w związku ze sprawą sprzedaży działki dwie osoby zostały 30 października odwołane z zajmowanych funkcji - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i kierownik Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie.

"Jedna z tych osób ponad 4 miesiące przetrzymywała pismo związane z procesem sprzedaży działki w Zabłotni" - podał KOWR. Dodał, że chodzi o wieloletnich pracowników, „którzy awans zawodowy otrzymali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Osoby te mają związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu KOWR” - poinformował Ośrodek.

Prezes CPK Filip Czernicki pytany w listopadzie o to, kiedy działka w Zabłotni trafi do CPK, ocenił, że wydarzy się to kilka tygodni po tym, jak KOWR podpisze akt notarialny ws. odkupu działki, dodając, że obecnie "wszystko jest w rękach KOWR-u".

O CPK

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości.

Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r.

W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. 

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

