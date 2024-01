Jest porozumienie w sprawie protestu na granicy polsko-ukraińskiej

- Ten protest jest interdyscyplinarny. On dotyczy bardzo wielu wątków polityki międzynarodowej, polityki wewnętrznej. Złożoność i skomplikowanie zagadnień spowodowały, że rozmowy i prace trwały ponad miesiąc. Protest będzie zaprzestany do 1 marca. Nie oznacza to końca dialogu, wręcz przeciwnie - powiedział minister Klimczak. - Zaczynamy bardzo intensywne, konstruktywne rozmowy, które mają dać konkretny efekt. Realizację postanowień, które wynegocjowaliśmy. Mają w intensywny sposób wszystko to, o czym rozmawialiśmy, wszystko to, o co postulują przedstawiciele przewoźników i komitetów, którzy z nami dzisiaj podpisali porozumienie. Przed nami bardzo wiele pracy - przekazał minister.