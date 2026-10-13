Jest porozumienie w sprawie drugiej elektrowni jądrowej
Jak wyjaśniło Ministerstwo Energii na platformie X, inwestorem i koordynatorem projektu drugiej elektrowni jądrowej będzie PEJ, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii.
Gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa w Polsce
Resort energii podał także, że "preferowanymi lokalizacjami drugiej polskiej elektrowni jądrowej są Bełchatów i Konin". "Ostateczny wybór nastąpi po niezbędnych badaniach i analizach" - czytamy.
- Energetyka jądrowa ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Własne, stabilne źródła energii wzmacniają odporność Polski na kryzysy i zmniejszają zależność od zewnętrznych dostawców - ocenił minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, "to inwestycja w suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo Polaków i długofalowy rozwój gospodarczy kraju."
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun stwierdził, że "budowa drugiej elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie, które wymaga ścisłej współpracy państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa".
- Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że modelowo współpracujemy, potrafimy skutecznie łączyć kompetencje i doświadczenie różnych podmiotów dla realizacji wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Polski - powiedział.
Program polskiej energetyki jądrowej
Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) - strategicznego dokumentu określającego dalszy rozwój energetyki jądrowej w Polsce - zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy do 9 GWe.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Projekt Lubiatowo-Kopalino obejmuje trzy reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MWe. Rozpoczęcie budowy - wylanie tzw. pierwszego betonu, planowane jest w 2028 r., a uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. Elektrownia będzie mogła pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 12 mln gospodarstw domowych.
Prace nad drugą elektrownią jądrową w Polsce są na etapie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada. Jego celem jest wybór kompleksowej oferty obejmującej zarówno technologię, jak i finansowanie projektu na najlepszych możliwych warunkach.
Kluczowe kamienie milowe dla drugiej elektrowni:
- 2027 r. - wybór partnera strategicznego i technologii,
- około 2032 r. - planowane rozpoczęcie budowy,
- około 2040 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego.