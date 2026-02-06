Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

shutterstock_2211362781
Protest związkowców w obronie JSW
Źródło: TVN24
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie projektu ograniczenia kluczowych świadczeń pracowniczych. O jego przyjęciu załoga zdecyduje w referendum 12 lutego.

JSW uzgodniła też z reprezentatywnymi związkami warunki projektu porozumienia wykonawczego określającego wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron w związku z porozumieniem zawieszającym.

Kwestie świadczeń pracowniczych

Jak podano w raporcie, projekt porozumienia zawieszającego przewiduje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych z związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników (w zakresie wskazanym w projekcie porozumienia).

Wśród tych założeń jest zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Jastrzębie-Zdrój jak Detroit? "Nie życzę nikomu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jastrzębie-Zdrój jak Detroit? "Nie życzę nikomu"

Joanna Rubin-Sobolewska

Sytuacja ekonomiczna JSW

Projekt ten zakłada też, że w razie istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej JSW wypłaci zawieszone świadczenia, bez prawa do odsetek, z uwzględnieniem mechanizmu podziału nadwyżki gotówki (tzw. cash-sweep) zakładającego proporcjonalną dystrybucję nadwyżki gotówki do pracowników i instytucji finansujących.

Projekt porozumienia zawieszającego zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.

"Projekt porozumienia zawieszającego będzie przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród pracowników spółki" - zastrzeżono w raporcie.

Z kolei przedmiotem projektu porozumienia wykonawczego jest ustalenie wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron związanych z wejściem w życie oraz realizacją porozumienia zawieszającego.

Zgodnie z projektem porozumienia wykonawczego JSW ma dołożyć wszelkich starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem, że jego udzielenie zależy od opracowania programu naprawczego, który uwzględni zasady finansowania określone przez instytucje finansujące.

W projekcie tego porozumienia JSW oświadcza, że prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł, oraz że działania zmierzające do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów - udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz innych niekluczowych aktywów JSW.

W przypadku braku uzyskania przez JSW finansowania do 31 marca 2026 r. każdej ze stron ma przysługiwać prawo do rozwiązania obu porozumień z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym uzyskanie finansowania w okresie wypowiedzenia spowoduje, że wypowiedzenie nie wywoła skutków prawnych.

Restrukturyzacja

JSW w ramach porozumienia wykonawczego ma też w określonych terminach zbyć lub zrestrukturyzować wybrane spółki grupy JSW, a także zredukować zatrudnienie w zakładzie wsparcia produkcji i biurze zarządu.

W razie nieprzeprowadzenia zbycia, restrukturyzacji lub dokapitalizowania niektórych aktywów do końca 2026 r. lub 2027 r. (zależnie od czynności) związki będą miały prawo do wypowiedzenia obu porozumień.

Uzgodniony ze stroną społeczną projekt porozumienia zawieszającego jest mniej restrykcyjny niż projekt przedłożony pierwotnie przez zarząd związkom zawodowym pod koniec grudnia 2025 r. Związki sprzeciwiły się mu – mimo przedłużającej się dekoniunktury i wiążącego się z tym długotrwałego spadku przychodów spółki.

Tamten projekt przewidywał m.in. całkowite zawieszenie 14. pensji w latach 2025-2027, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych wynikające z przedłożonego w grudniu projektu wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Awaria w sieci Orange
Z kraju
Xi Jinping
Czystka w sektorze finansowym. Były wiceprezes banku ofiarą przywódcy
Ze świata
shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół
Moto
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
Ze świata
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
Ze świata
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Nieruchomości
shutterstock_2699009833
Zmiana w podejściu do alkoholu w muzułmańskim kraju
Ze świata
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
Ze świata
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
Ze świata
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica