Jest efekt nowych opłat w sklepach. Sprzedaż zanurkowała

Jak wynika z danych firmy Centrum Monitorowania Rynku (CMR) w pierwszym półroczu 2021 roku Polacy kupili mniej alkoholu w opakowaniach do 200 ml, czyli w tzw. małpkach. Największe spadki odnotowały najtańsze, czyste wódki – to niemal 30 proc. ilościowo rok do roku. Sprzedano też mniej wódek smakowych - zauważa "Rz".