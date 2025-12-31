Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi w rządzie PiS

- W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie działania oskarżonego Jana Krzysztofa Ardanowskiego doprowadziły do niecelowych i nieoszczędnych wydatków publicznych oraz wyrządziły szkodę interesowi publicznemu - poinformował rzecznik prasowy tej prokuratury Mateusz Martyniuk.
Akt oskarżenia dotyczy - poza Ardanowskim, który był ministrem rolnictwa w latach 2018–2020 - także m.in. b. wiceministra z tego resortu Tadeusza R., b. dyrektorów generalnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z l. 2018–2019 oraz 2019-2020 Piotra S. i Grzegorza P. Łącznie aktem oskarżenia objęto 19 podejrzanych.
Zarzuty
Jak poinformował prok. Martyniuk prokuratura oskarżyła Ardanowskiego o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę Eskimos S.A. i Spółdzielnię Mleczarską Bielmlek.
- Zarzuty dotyczą dwóch wątków związanych z udzielaniem gwarancji finansowych wskazanym podmiotom przez KOWR - dodał.
- Czterech podejrzanych, w tym Piotr S. - dyrektor generalny KOWR w latach 2018–2019 i Stanisław S. – prezes zarządu Eskimos S.A., przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze - przekazał rzecznik prokuratury.
20 lutego Sejm uchylił immunitet Ardanowskiemu, który obecnie jest członkiem koła Wolni Republikanie. Ardanowski usłyszał zarzuty w marcu br. Były minister rolnictwa ocenił wówczas, że zarzuty wobec niego "są absurdalne", podważają zaufanie do niego jako osoby publicznej i polityka oraz, że nie utrzymają się w żadnym sądzie.
Komentarz ministra
Sprawę skomentował na portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
