Właściciel Biedronki rezygnuje z części biznesu w Polsce. Zwolnienia grupowe

HebeApteki skończyły działalność

Oznacza to rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych, który ma potrwać 2 miesiące. Jak podano, zaprzestanie działalności aptecznej przez firmę dotknie 290 pracowników, stanowiących 8,7 procent ogółu zatrudnionych w spółce. W ramach odprawy otrzymają pakiet świadczeń do trzy razy przewyższających wymagania prawne.

Największe sieci

Najwięcej, bo 214 z nich, to sieci posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty posiadają od 10 do 19 aptek. Z kolei 32 sieci posiada od 20 do 49 aptek, 11 sieci posiada od 50 do 99 aptek. Zaledwie 9 sieci posiada ponad 100 aptek na terenie całego kraju.