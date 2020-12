"Jeden wielki chaos, rząd porusza się jak we mgle"

Ta pomoc jest pomocą dziurawą, tarcza jest dziurawa. Odwołanie do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest jak loteria, panuje jeden wielki chaos i rząd porusza się jak we mgle - ocenił w rozmowie z TVN24 działania rządu dotyczące pomocy dla firm Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Maciej Konieczny z Lewicy powiedział, że "gospodarka poddawana jest ogromnym obciążeniom, sytuacja jest nieprzewidywalna, reguły są niejasne".

- Jeżeli chodzi o działania Senatu, ostatnio zgłosiliśmy kolejną już inicjatywę pomocową, wcześniej było 300 poprawek, tak żeby ta pomoc trafiła i do zakładów fryzjerskich, i do klubów fitness, i do taksówkarzy. Część z tych poprawek została niestety przez PiS zablokowana, ale my konsekwentnie staramy się pomoc inicjować. Zgłaszamy projekt ustawy wprowadzający możliwość przyznawania odszkodowań tak jak w stanie nadzwyczajnym - mówił w rozmowie z TVN24 Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej.