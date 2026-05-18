Dlaczego oni zarabiają więcej? Firmy zaleje fala niewygodnych pytań

Zwykła pewność siebie, umiejętności negocjacyjne albo po prostu moment przyjścia do firmy. Te prozaiczne czynniki mogą sprawić, że pensje osób na tym samym stanowisku dzielą tysiące złotych.
- Zarobki dwóch osób wykonujących tę samą pracę mogą różnić się nawet o 70 procent - mówi TVN24+ Monika Smulewicz, ekspertka rynku pracy i prezeska HR na Szpilkach.
- Jakie zmiany czekają firmy i pracowników w związku z nowymi przepisami o jawności wynagrodzeń?
- Czy nowe regulacje przyczynią się do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami?
- Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w kontekście wartościowania stanowisk i raportowania płac?
- Co mogą zyskać, a co stracić pracownicy na nowych zasadach transparentności wynagrodzeń?
- Jak eksperci i związkowcy oceniają skutki nadchodzących zmian dla polskiego rynku pracy?
"Jakiś czas temu w rozmowie z kolegą z pracy wyszło, że zarabia znacznie więcej niż ja. Czuję się oszukana i chcę to skonfrontować. Czy podczas rozmowy mogę powiedzieć, że wiem i zapytać, skąd wynika ta przepaść?" - zastanawia się jedna z internautek.
Takie pytania mogą wkrótce paść w wielu firmach, bo choć pensje od lat są w Polsce tematem tabu, to teraz pracownicy mają dostać realne narzędzie, by je przełamać.
- Problem pojawi się tam, gdzie wynagrodzenia zależały od uznaniowości, widzimisię przełożonego - podkreśla Smulewicz.
Dlaczego zarabiam mniej?
To kolejne podejście do wprowadzenia unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń.
Pod koniec grudnia 2025 roku weszły w życie pierwsze przepisy dotyczące jawności na etapie rekrutacji. Początkowo firmy miały publikować widełki w ogłoszeniach o pracę, ale ostatecznie przepisy złagodzono.
Finalnie pracodawca może przekazać informacje o wynagrodzeniu dopiero przed rozmową kwalifikacyjną lub przed podpisaniem umowy. W praktyce - jak wskazują eksperci - w wielu firmach niewiele się zmieniło.
Pracodawca de facto nadal może nie publikować widełek w ogłoszeniu. Oczywiście są branże, gdzie transparentność staje się elementem walki o pracownika. Ale nie widzę dziś żadnej fali publikowania wynagrodzeń. Ta pierwsza tura przepisów była bardzo zachowawcza.
Tym razem zmiany mają być dużo bardziej odczuwalne.