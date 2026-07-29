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JSW walczy o przetrwanie. "Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej"

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JSW
Akcja wydobycia zaginionego prototypu w kopalni w Zabrzu
Źródło wideo: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock
Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje działania celem zachowania płynności - poinformował prezes Bogusław Oleksy. Dodał jednak, że do końca roku konieczne jest zasilenie spółki pożyczką w wysokości dwóch miliardów złotych. - Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe - ocenił.

W środę sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych wysłuchała informacji resortu aktywów państwowych na temat aktualnej sytuacji grupy JSW, perspektyw jej funkcjonowania i rozwoju oraz planu naprawczego. Wiceminister aktywów Grzegorz Wrona ocenił, że JSW prowadzi projekt zrestrukturyzowania spółki giełdowej, która ma istotne znaczenie dla polskiego hutnictwa, górnictwa i energetyki, w bardzo niesprzyjających warunkach i wobec narosłych przez lata problemów.

Prezes JSW zastrzegł, że spółka jest obecnie poddana bardzo głębokiej presji rynkowej, wynikającej z wpływów obszarów geopolityki, regulacji, klimatu gospodarczego czy nawet pogody. Oleksy przypomniał, że JSW jest nierentowna już trzeci rok, ze stratą za pierwszy kwartał br. blisko 600 mln zł, za czym idzie najistotniejsza obecnie kwestia zachowania płynności. Zapewnił, że razem z MAP spółka prowadzi szereg projektów, które mają tę płynność zapewnić.

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- W zakresie podstawowych instrumentów związanych z poprawą płynności wyczerpaliśmy te podstawowe proste środki związane z przyspieszeniem płatności czy wykorzystywaniem kredytu kupieckiego - przyznał prezes Oleksy podczas sejmowej komisji.

- Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej i procedujemy pożyczkę z ARP w wysokości 850 mln zł, co powinno nam dać pewien oddech na jakiś czas. Docelowo do końca roku musielibyśmy być zasileni pożyczką ok. 2 mld zł. Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe - dodał.

Porozumienia z pracownikami spółki

Prezes przypomniał, że podpisano porozumienie ze stroną społeczną, którego skutkiem było ograniczenie kosztów w tym i następnym roku o łącznie ponad 1,2 mld zł. Wskazał, że to nie wyczerpuje potrzeb, a ograniczeniem są gwarancje zatrudnienia.

- W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej porozumieliśmy się i część tych gwarancji została zniesiona. Natomiast w przypadku JSW Koks negocjacje trwają i bez podobnych rozwiązań trudno sobie wyobrazić, że znajdziemy finansowanie dla dotychczasowej skali i zakresu działalności jednej i drugiej spółki - powiedział prezes.

Jak poinformował, przygotowany przez spółkę program naprawczy jest teraz weryfikowany przez instytucje finansowe. Wskazał, że dzięki ustawie o funkcjonowaniu górnictwa blisko 4 tysiące pracowników dostało możliwość przejścia na jednorazowe odprawy i urlopy. Proces jest realizowany. - Jeżeli chodzi o jednorazowe odprawy, to jest na nich już blisko 700 osób. Ponad 1000 osób przeszło już na urlopy - powiedział Oleksy.

Wśród źródeł finansowania grupy jest m.in. kredyt w wysokości blisko 1,4 mld zł i - jak poinformował prezes - trwają rozmowy z instytucjami finansowymi na temat przedłużenia tego kredytowania i przesunięcia spłat. Negocjacje powinny się zamknąć do końca sierpnia.

Finansowanie zewnętrzne JSW

- W tej chwili jesteśmy w poważnym procesie poszukiwania finansowania zewnętrznego. Niebawem powinno się rozstrzygnąć, na jakich warunkach takie finansowanie mogłoby być, czy będzie konieczność supportowania takiego finansowania przez Skarb Państwa. To powinno się rozstrzygnąć w ciągu dwóch tygodni - powiedział prezes JSW.

- Tego finansowania musimy szukać oczywiście poza rynkiem europejskim, ponieważ ten rynek ze względu na ESG, na taksonomię jest właściwie dla nas niedostępny - dodał. Jak poinformował, inwestycje w grupie zostały ograniczone do czasu poprawy pozycji płynnościowej.

Największy producent węgla koksowego w UE

Wiceminister Wrona przyznał, że w spółce problemem są nie tylko gwarancje zatrudnienia, ale też dyskusja z 83 związkami zawodowymi. Jak podał, wskaźnik uzwiązkowienia w JSW sięga 180 proc., a oddelegowanych do działalności związkowej jest 112 pracowników.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. 8 czerwca br. walne JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP.

Źródło: PAP
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Tagi:
JSWGórnictwoGórnicyPolski węgiel
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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