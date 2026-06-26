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Z kraju

To nie koniec problemów w JSW. Związkowcy stawiają zarzuty zarządowi

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JSW
Protest związkowców w obronie JSW
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas piątkowej konferencji prasowej wskazali, że mimo zobowiązań zarządu, spółka wciąż jest w trudnej sytuacji finansowej. JSW podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną w sprawie finansowania odejść pracowników na urlopy zawodowe.

Podczas piątkowej konferencji prasowej przed siedzibą JSW oświadczenie wygłosił przewodniczący Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW Marek Płocharski. Podkreślił, że górnicy w celu ratowania spółki zgodzili się na "ogromne wyrzeczenia", takie jak zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu wypłaty 14. pensji za 2025 r. na 2027 r., a także wprowadzenie płatności nagrody barbórkowej w ratach za lata 2025-27 oraz zawieszenie wypłaty deputatu węglowego.

Zarzuty związkowców

- Górnik z dołu to nie jest człowiek, któremu trzeba dwa razy tłumaczyć, że ratowanie naszych kopalń wymaga potężnych wyrzeczeń. (...) To są konkretne pieniądze, kilkanaście tysięcy złotych wyrwanych z budżetu jego rodziny, które on świadomie kładzie na szali, żeby utrzymać tę spółkę przy życiu. Ale ten sam człowiek staje dzisiaj przede mną, przed nami, i zadaje proste, twarde pytanie: skoro my jako załoga zaciskamy pasa aż do krwi, to co w ramach zawartego porozumienia poświęca druga strona? - powiedział Marek Płocharski.

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Zarzucił zarządowi JSW, że ten nie wywiązuje się z zobowiązań dot. ustabilizowania sytuacji finansowej spółki, m.in. pozyskania 2,9 mld zł z Funduszu Reprywatyzacji. Wskazał, że sytuacja finansowa spółki jest trudna; odnotowuje ona straty i ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych podmiotów.

- Na kopalniach wstrzymane są remonty i przebudowy, bo nie ma pieniędzy na materiały. Rośnie ryzyko wypadków. Rośnie ryzyko zagrożenia zdrowia i życia górników pod ziemią - podkreślił Marek Płocharski. Zapowiedział, że jeśli sytuacja się nie zmieni, związkowcy powiadomią o zaniedbaniach i zagrożeniach Wyższy Urząd Górniczy.

JSW odpowiada

Zarząd JSW w odpowiedzi na konferencję związkowców zapewnił, że realizuje działania, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki.

"Od wielu miesięcy prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na utrzymanie płynności finansowej, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz pozyskanie finansowania niezbędnego do przeprowadzenia spółki przez obecny, bardzo wymagający czas. (...) Priorytetem zarządu pozostaje bezpieczeństwo pracowników, ochrona miejsc pracy oraz zachowanie ciągłości funkcjonowania JSW" - zaznaczył zarząd JSW. Zasygnalizował, że prace nad programem naprawczym spółki są na końcowym etapie.

W komunikacie zarząd JSW zastrzegł, że "obecna, bardzo trudna sytuacja wymaga odpowiedzialności, współpracy i decyzji opartych na faktach". Dodał, że pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami związków zawodowych, a także, że mają oni dostęp informacji o działaniach restrukturyzacyjnych.

Umowa w sprawie urlopów górniczych

Tego samego dnia Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną w sprawie finansowania odejść pracowników na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla - podała w piątek JSW.

"Przewiduje się, że w 2026 roku w JSW z urlopów skorzystają 3092 osoby. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny etap programu osłonowego dla pracowników JSW. Proces odejścia pracowników na urlopy górnicze ma się rozpocząć już w lipcu" - poinformowała spółka w rozesłanym mediom komunikacie.

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Realizowany program dla odchodzących z pracy górników jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031, i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Z urlopu górniczego mogą skorzystać pracownicy, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla urlop przysługuje na okres do 4 lat. W czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Program osłonowy, obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne (odchodzący z pracy górnicy otrzymują po 170 tys. zł) oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie, ma objąć w sumie 4 tys. 248 pracowników JSW. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.

Poważne problemy JSW

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesienią 2025 r. JSW informowała o możliwości utraty płynności finansowej pod koniec I kwartału 2026 r. W związku z tym spółka wprowadziła plan restrukturyzacji, obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy JSW.

W lutym JSW zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. W marcu ARP kupiła od JSW dwie spółki zależne - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe za ponad 1 mld zł. Te pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację planu restrukturyzacji. W czerwcu walne zgromadzenie JSW wyraziło zgodę na zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Wydobycie węgla wyniosło w 2025 r. ponad 13 mln ton, a Ice produkcja koksu 3,2 mln ton. W I kwartale br. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto.

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Źródło: PAP
Tagi:
JSWGórnicyZwiązki zawodowe
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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