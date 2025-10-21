Logo TVN24
Z kraju

Państwowy gigant pod specjalną ochroną. Jest decyzja ministra

Biuro zarządu JSW
Premier Donald Tusk o ratowaniu JSW
Źródło: TVN24
Minister energii Miłosz Motyka ujął Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) w wykazie podmiotów, które mają zostać objęte Nowym Mechanizmem Wsparcia w ramach projektu nowelizacji ustawy górniczej – wynika z pisma ministra dołączonego do opublikowanego we wtorek projektu. Zgodnie z założeniami, pracownicy JSW mieliby zostać objęci przepisami dotyczącymi świadczeń osłonowych.

"Z uwagi na trudną sytuację finansową, która wystąpiła w sektorze górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, tzn. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zgłaszam autopoprawkę do ww. projektu, przedstawiając nową wersję ww. projektu (wersja z dnia 17 października 2025 r.)" - napisał Motyka w piśmie zgłaszającym autopoprawkę do ustawy górniczej.

"Powyższe zmiany mają na celu objęcie systemem wsparcia JSW S.A. Celem tego działania nie jest jednak doprowadzenie do likwidacji zakładów górniczych należących do tej spółki, lecz restrukturyzacja tego podmiotu, w tym redukcja zatrudnienia" - dodał minister.

Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
METEO
Tierra Amarilla
Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?
TVN24
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami

Świadczenia osłonowe dla pracowników

Jak czytamy dalej " pracownicy zakładów górniczych należących do JSW S.A. zostaną objęci tymi samymi regulacjami dotyczącymi świadczeń osłonowych, co pracownicy przedsiębiorstw górniczych, które obecnie są objęte systemem wsparcia (PGG S.A., PKW S.A. i Węglokoks Kraj S.A.)".

To oznacza, że również pracownicy zatrudnieni w zakładach górniczych JSW na równych zasadach będą mogli skorzystać z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazowych odpraw pieniężnych.

Motyka pisze, że działalność JSW największego producenta węgla koksującego w Europie, surowca o krytycznym znaczeniu dla Unii Europejskiej, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu hutniczego, a tym samym także dla przemysłu zbrojeniowego, w obecnej sytuacji geopolitycznej musi być utrzymana.

Celem "ustabilizowanie sytuacji finansowej JSW"

"Oczekiwanym efektem wejścia w życie projektowanej nowelizacji będzie również ustabilizowanie sytuacji finansowej JSW S.A. i umożliwienie prowadzenia dalszej działalności przez ten podmiot" - napisano w uzasadnieniu projektu.

O objęcie JSW zapisami nowelizowanej ustawy górniczej wnioskował wcześniej zarząd JSW. Apelowali też o to związkowcy i pracownicy spółki. Z wcześniejszej wypowiedzi ministra energii wynikało, że dodatkowy koszt włączenia JSW szacowany jest na kilkaset mln zł.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, w celu uelastycznienia procesu restrukturyzacji i stopniowej likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny wprowadzono również regulacje umożliwiające przedsiębiorstwom górniczym nieodpłatne zbywanie pomiędzy sobą kopalni, zakładu górniczego w celu przeprowadzenia ich restrukturyzacji lub likwidacji.

Koszty ustawy górniczej

Z OSR projektu wynika, że w 2026 roku łączne wydatki budżetu państwa z tytułu ustawy górniczej miałyby wynieść ok. 2,23 mld zł, a rok później 1,87 mld zł. Łącznie w latach 2026-35 koszt dla budżetu szacowany jest na 10,58 mld zł.

Jak podano w OSR, skutki finansowe projektu dla sektora finansów publicznych będą m.in. efektem wypłat świadczeń osłonowych (urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowych odpraw pieniężnych) oraz przekazywania dotacji budżetowych i skarbowych papierów wartościowych na likwidację zakładów górniczych.

Szacuje się, że z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób. Średnia wysokość świadczenia wypłacanego w okresie korzystania z urlopów szacowana jest odpowiednio na ok. 12 547,30 zł i 11 159,41 zł. Dodatkowo szacuje się, że w ramach JSW z urlopu górniczego skorzysta 3 011 osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby.

Z pisma ministra wynika, że w przyszłości systemem wsparcia mogłaby zostać objęta także Bogdanka.

JSW pod kreską

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

Pod koniec września spółka podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł rdr (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ na straty miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fot. Dawid Lach/JSW

