Byłe kierownictwo JSW oskarżone. Chodzi o niekorzystną umowę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz trzy inne osoby staną przed sądem w związku z zarzutami działania na niekorzyść spółki. Chodzi o jedną z umów podpisaną przez byłe kierownictwo. Miała narazić JSW na stratę sięgającą 1,9 miliona zł.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformował we wtorek zespół prasowy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Proces będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Rybniku.

Nieuzasadniona umowa i zarzuty dla byłego kierownictwa JSW

Prokuratura poinformowała w komunikacie, że sprawa dotyczy działania na szkodę JSW w związku ze zleceniem przez tę spółkę świadczenia usług doradczych o charakterze górniczo-ekonomicznym jednemu z podmiotów gospodarczych. "Zawarcie umowy z firmą doradczą było nieuzasadnione ekonomicznie, a pisemne raporty sporządzane w latach 2017-2019 w wykonaniu umowy cechowała niska wartość merytoryczna. Jastrzębska Spółka Węglowa SA na skutek zawartej umowy poniosła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1,9 mln zł" – podała gliwicka prokuratura.

Wielki kontrakt dla małej firmy

Jak wcześniej informowała prokuratura, w okresie objętym zarzutami niewielka firma z Kobiernic za swoje usługi otrzymywała wynagrodzenie w kwocie niemal 50 tys. zł miesięcznie.

Wśród oskarżonych jest były prezes JSW Daniel O. i dwie inne osoby z dawnego kierownictwa tej spółki – były dyrektor Biura Zabezpieczenia Produkcji i były zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju. Czwartym oskarżonym jest właściciel firmy świadczącej usługi doradcze dla JSW.

Wobec podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe w łącznej wysokości miliona złotych. Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 296 Kodeksu karnego, czyli wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Może im grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

TVN24

JSW w kryzysie. Spółka prowadzi restrukturyzację i ogranicza koszty

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z czołowych producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla i 3,2 mln ton koksu.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w 2025 r. przez zarząd ryzykiem utraty płynności. Niedawno spółka poinformowała o zamiarze zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki. W lutym zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Inne działania restrukturyzacyjne to m.in. sprzedaż niektórych aktywów. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W I kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa JSW zanotowała około 615,9 mln zł straty.

