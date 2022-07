Jarosław Kaczyński straszy banki nowym podatkiem. Wiceminister wyjaśnia

Nie milkną echa słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że banki muszą pójść "po rozum do głowy", a jeżeli nie, to rząd może nałożyć na nie nowy podatek. Rząd liczy, że banki zapewnią klientom atrakcyjne oprocentowanie depozytów i podatek nie będzie konieczny - napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

Do tego wpisu odniósł się też Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. "Wakacje kredytowe oraz wzrost oprocentowania depozytów to byłoby znaczące wsparcie banków dla swoich klientów w trudnym czasie inflacji i wyższych stóp procentowych. Ważne żeby skutecznie to wdrożyć, a w efekcie poprawi to sytuacje klientów i jakość aktywów sektora" - ocenił Borys.