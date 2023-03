"Jesteśmy w olbrzymim dołku i dramacie". Piechociński o kłopotach producentów żywności

Zwrócił uwagę, że do Polski wjechało bardzo dużo zboża z Ukrainy, co miało zapobiec problemom żywnościowym w Afryce i na Bliskim Wschodzie. - Już 15 lipca na spotkaniu na Lubelszczyźnie rolnicy mówili: idzie to do nas, blokuje, jeżeli nie będziemy mieli przy tamtych cenach nawozów, robocizny, paliwa, 1700 za tonę pszenicy, to zbiór zeszłoroczny nie będzie opłacalny. W tej chwili stoimy w perspektywie tysiąca a nawet niżej, kukurydza już w ogóle poszła w dół i mamy trzy-cztery miesiące - powiedział.