Kluczowy inwestor się wycofuje. Palikot reaguje

Palikot: decyzja Maślanki bez większego wpływu na spółkę

"Było to przez nas wielokrotnie stawiane jako warunek konieczny współpracy. Sam Marek Maślanka między innymi w grudniu na spotkaniach z pracownikami, obecnymi i byłymi, deklarował spłatę tych zaległości. Na szczęście wynagrodzenia bieżące płacone są przez Spółkę na czas. Tym niemniej zaangażowanie Marka Maślanki na poziomie ok. 4 mln złotych pozwoliło dokończyć proces restrukturyzacji, wynegocjować kontrakty z nowymi kontrahentami i doprowadzić do sytuacji, w której Spółka może radzić sobie sama. Pierwszy kwartał 2024 roku, jeśli chodzi o sprzedaż, zapowiada się rekordowy" - pisze Palikot.

Kwoty w milionach złotych

Dodaje, że po sześciu miesiącach bliskiej współpracy w ramach postępowania o zatwierdzenie układu "powstała ogromna liczba zobowiązań po stronie Marka Maślanki wobec Spółek Grupy, wynikająca z tego, że był on traktowany jako partner w tym postępowaniu". "Są to kwoty w milionach złotych na rzecz Manufaktury i Spółek Grupy. Mam nadzieję, że rozliczenia odbędą się poza drogą sądową" - podkreśla Janusz Palikot. "Podawane opinii publicznej informacje o zaangażowaniu Marka Maślanki dotyczyły jednak nie inwestycji w Manufakturę, tylko we własne aktywa jak produkty, materiały czy maszyny. Stanowią one majątek Spółek Marka Maślanki, a nie majątek Manufaktury. Oczywiście pomogły prowadzić działalność, ale nie stanowią naszych aktywów. Powtórzę raz jeszcze - inwestycje na rzecz Manufaktury nie przekroczyły kwoty 4 mln złotych" - czytamy. Były polityk stwierdził, że powodem odstąpienia Maślanki od współpracy jest, jak miał mu przekazać sam biznesmen, opinia kancelarii Zdrot i Wspólnicy, że "najbardziej korzystne dla interesów firm Marka Maślanki jest doprowadzenie do upadłości lub sanacji". "Z oczywistych względów nie mogliśmy się na to zgodzić. Zupełnie co innego obiecaliśmy też wierzycielom" - zaznaczył. "Mimo tych decyzji Marka Maślanki deklaruję, że w przyszłym tygodniu zaczniemy spłatę zaległych wynagrodzeń wobec byłych pracowników, a spłatę całości tych zaległości deklaruję do końca kwietnia 2024" - podaje Palikot.