Z kraju Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski Oprac. Wiktor Knowski |

Co w oświadczeniach majątkowych Ziobry i Romanowskiego? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Lewandowski od 2004 zasiada w Parlamencie Europejskim, gdzie przez lata pełnił funkcję komisarza budżetowego UE.

Majątek posła Lewandowskiego

Lewandowski posiada środki pieniężne o wartości 213 530 złotych oraz 653 920 euro. Jest również właścicielem mieszkania o powierzchni 107,6 mkw o wartości 1,2 mln złotych. Ponadto jest współwłaścicielem (wraz z córką) mieszkania o powierzchni 112 mkw i wartości 600 tys. złotych.

Na jego dochody składają się wynagrodzenie z Parlamentu Europejskiego, emerytury oraz środki z wynajmu:

z tytułu mandatu w Parlamencie Europejskim otrzymał w ubiegłym roku 132 722,61 euro,

od Komisji Europejskiej z tytułu emerytury 3 068 euro miesięcznie,

od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu emerytury 14 340 złotych miesięcznie,

za wynajem miejsca postojowego w garażu 150 euro miesięcznie.

Według oświadczenia Lewandowski nie posiada mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych ani zobowiązań pieniężnych powyżej tej samej kwoty.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, są oni obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Pełne oświadczenie:

Oświadczenie majątkowe Janusza Lewandowskiego za 2025 rok

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