Działki warte miliony i zero złotych na koncie. Tyle ma Korwin-Mikke

Lotnisko Warszawa-Radom w ciągu pierwszego miesiąca działalności odprawiło ponad 8,5 tysiąca pasażerów. To wynik znacznie poniżej tego, który jest wymagany, aby port zaczął przynosić zyski. Zdaniem Adriana Furgalskiego, prezesa zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, w tym roku liczba pasażerów wyniesie około 100 tysięcy. Lotnisko Warszawa-Radom pokona najsłabsze od lat lotnisko w Zielonej Górze, ale nie jest to raczej powód do świętowania i otwierania szampana za ponad 800 milionów złotych - ocenił ekspert.