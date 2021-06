Janusz Cieszyński wrócił do rządu. "Mogłem uniknąć wielu błędów"

Mówiąc o możliwości pracy na rzecz cyfryzacji w ramach administracji państwowej powiedział, że jest to jego "konik". - To są moje zainteresowania i tu, myślę, że mogę tak powiedzieć, odniosłem sukcesy. Poza tym taka propozycja nie pojawia się dwa razy - zaznaczył.

"Mogłem uniknąć wielu błędów"

Respiratory do dziś nie trafiły do polskich szpitali, a Prokuratoria Generalna walczy w sądach o zwrot zaliczki od spółki E&K wraz z odsetkami oraz o zapłatę kar umownych.

- Firma E&K otrzymała 35 mln euro zaliczki na poczet wspomnianego zamówienia respiratorów. Na konto ministerstwa do teraz wróciło 19 mln euro, z czego większość w czasie, kiedy jeszcze byłem w resorcie. Do magazynów trafił sprzęt o wartości około 9 mln euro. Z kolei komornik - działający właśnie na rzecz resortu zdrowia - zajął 418 respiratorów, o wartości 11 mln euro - powiedział Cieszyński.

"O ten sprzęt bił się cały świat"

Odnosząc się do zarzutu, że w podanych danych uwzględnione są ceny z czasu zakupu, a nie dzisiejsza rynkowa wartość respiratorów powiedział, że "to zupełnie oczywiste, że rok temu respirator kosztował więcej niż dziś". - O ten sprzęt bił się cały świat. Ale te kwoty to razem prawie 40 mln euro. To jasno pokazuje, że zarzuty o wyprowadzaniu pieniędzy, które stawiają politycy opozycji są po prostu nieprawdziwe. Tak jak nieprawdziwe są twierdzenia, że żaden sprzęt nie dojechał do Polski - mówił.