Święto konia arabskiego w Janowie Podlaskim. "Jutro jest najważniejszy dzień"

Jerzy Białobok, były prezes stadniny w Michałowie, w rozmowie z TVN24 zwrócił uwagę, że "jutro jest najważniejszy dzień". - Jutro jest aukcja, na którą wszyscy czekają, aukcja główna Pride of Poland, a pojutrze letnia aukcja, na którą też wszyscy w jakiś sposób czekają, bo jest to właścicielom i hodowcom koni bardzo potrzebny dzień. Dzisiaj jest rozgrzewka - stwierdził Białobok.

Pride of Poland - aukcja 15.08.2021

W tym roku licytowanych na sprzedaż będzie 16 arabów - 13 klaczy i trzy ogiery. Większość koni pochodzi z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, a dwa należą do właścicieli prywatnych. Zdaniem byłego prezesa stadniny w Michałowie, "tegoroczna oferta - z wyjątkiem ogiera Equatora - nie składa się z najlepszych polskich koni, składa się z bardzo dobrych polskich koni". - Z Janowa na pewno prym wiedzie córka Bambiny, a Michałów na pewno ma Mandorisę. Są to konie, które powinny tę aukcję poprowadzić - ocenił Białobok. Jak zaznaczył, nie chciałby, żeby na aukcję trafiały najlepsze polskie konie, bo "rodzi się natychmiast pytanie, co jutro, co dalej, jak się sprzeda najlepsze".