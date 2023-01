Przyjaciółka Kaczyńskiego trafi do rady nadzorczej Orlenu. Tyle ma zarabiać

Szamanka PiS 30.03 | Na początek kobieta - tajemnica. Sama nigdy nie zajmowała w PiS kluczowego stanowiska - ale to właśnie ona - jak uważa wielu - od lat ma decydujący wpływ na obsadę stanowisk. Nie rozmawia z mediami, prawie nie ma jej zdjęć, powszechnie mało znana, niby w cieniu - a jednak - to z jej zdaniem podobno szczególnie liczy się Jarosław Kaczyński. Kim jest Janina Goss? Najwięcej wiadomo o jej zielarskich zainteresowaniach, ale to raczej nie one dały jej tak silną pozycję, a w każdym razie - nie tylko one. tvn24