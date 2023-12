Zmiany w Orlenie. Przyjaciółka prezesa PiS odwołana

Janina Goss do rady nadzorczej Orlenu trafiła na początku 2023 roku. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Orlenu, pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie spółki.

Kim jest Janina Goss?

Zapowiedź Daniela Obajtka

- Bardziej mam się za przedsiębiorcę, ale nie odcinam się od polityki w żadnym wypadku, bo nie jestem bezpartyjnym fachowcem, jak to, co poniektórzy, wchodząc do pewnych spółek, od razu uważają, że są bezpartyjnymi fachowcami. Mam tę odwagę powiedzieć: jestem menedżerem, zarządzam firmą, bliżej mi jest do biznesu, ale jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie boję się tego powiedzieć ani nie będę tego ukrywał - podkreślał Obajtek.

Prezes Orlenu wyjawił, co zrobi w przypadku przejęcia przez opozycję władzy po wyborach parlamentarnych. - Uważam, że to jest normalne, że mi podziękują, bo jeżeli opozycja zapowiada rzeczy, które są nierealne: jedna pani mówi o cenie paliw za pięć złotych, a jak się ją pyta, jak to zrobić, to mówi, że nie wie, to ja nie chcę zarządzać Orlenem, który generalnie będzie zarządzany gospodarką regulowaną i wróci do komunizmu - mówił Daniel Obajtek.