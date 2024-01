Były wiceminister finansów odwołany z państwowej spółki

Sarnowski stracił stanowisko wiceministra finansów w lutym 2022 roku. Stało się to po zamieszaniu z Polskim Ładem i wieloma poprawkami zmian podatkowych, które wtedy zaproponowano. W czerwcu 2022 roku były wiceminister trafił do zarządu KUKE.

Odwołanie byłego wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z KUKE

Sarnowski w latach 2016-2018 był doradcą ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialnym za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Następnie był wicedyrektorem departamentu podatków dochodowych. Na stanowisko wiceministra finansów został powołany 28 listopada 2019 roku. Był odpowiedzialny za stworzenie wielkiej reformy podatkowej - Polskiego Ładu, która została wprowadzona na początku 2022 roku. Po wejściu w życie przepisów okazało się, że nie zostały one najlepiej przygotowane i wywołały sporo kontrowersji. W lutym 2022 roku Sarnowski został odwołany z funkcji wiceministra finansów.

KUKE i grupa PFR

W czerwcu 2022 roku trafił do zarządu KUKE S.A., czyli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Jest to państwowa spółka wchodząca w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Akcjonariuszami KUKE są: Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki (51,55 proc.) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (48,45 proc.). PFR jest grupą finansową, oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. PFR inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.