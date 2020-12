Straszył odejściem z PiS, teraz pokieruje prezydencką radą. Jest decyzja

Andrzej Duda podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady podkreślał, że dzisiaj rolnictwo to potężny, niezwykle ważny dział naszej gospodarki, prężnie się rozwijający. - To jest ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest nasz potencjał rozwijany na świecie, coraz mocniejsza marka i także nasza siła - wskazywał prezydent.