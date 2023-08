Woda z kranu nie nadaje się do spożycia. Ostrzeżenie dla mieszkańców jednego powiatu

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków; - woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności; - woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych; - woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran; - woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych - to jest spłukiwania toalet.