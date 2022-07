Jaki będzie szczyt podwyżek stóp? Amerykański bank podniósł prognozę

Stopy procentowe na początku lipca wzrosły po raz dziesiąty z rzędu. Zdaniem analityków Goldman Sachs, to nie koniec cyklu podwyżek. Przedstawiciele banku podnieśli swoją prognozę dotyczącą ostatecznego poziomu podwyżek stóp procentowych przez NBP do 8 procent. Takie same poziomy mają też dotyczyć Republiki Czeskiej oraz Rumunii.