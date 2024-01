Niemal trzy miliony Polaków muszą wymienić dowody osobiste

Nowe dowody osobiste są wydawane na okres 10 lat, więc wszystkie osoby, które albo skończyły 18 lat w 2014 r., albo wymieniały dowód dekadę temu, będą musiały w 2024 roku udać się do urzędu z wnioskiem o nowy dokument .

Jak przekazał dziennik, za posługiwanie się dowodem, którego termin ważności upłynął, grozi kara do 5 tys. zł.

Jak wymienić dowód osobisty?

Według informacji znajdujących się na rządowych stronach wniosek o dowód osobisty możemy złożyć w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania, lub przez internet. Jest to bezpłatna usługa.

Do złożenia wniosku o dowód przez internet będziemy potrzebować profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego.

Odciski palców

Wszystkie dowody wydawane od 4 marca 2019 roku to e-dowody, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dlatego wniosek zawsze uzupełniamy o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. W przypadku wniosku wysłanego przez internet, na wizytę w urzędzie jest 30 dni. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Do wniosku należy załączyć również kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB. Na nowy dowód czeka się do 30 dni od uzupełnienia wniosku.