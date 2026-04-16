Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"

Jak zabezpieczyć się przed hakerami?

PKO BP wyjaśnił, że oszuści mogą dzwonić z numerów, które wyglądają jak te z ich banku. Zaznaczył, że powołują się na bank i bezpieczeństwo klienta.

"Chcą wywrzeć na Tobie presję czasu i wzbudzić strach" - czytamy w komunikacie.

Tak oszuści podszywają się pod bank PKO BP

Mechanizm oszustwa polega na wzbudzeniu niepokoju u klienta. Jak wyjaśnia bank, oszuści mogą mówić, że np.:

ktoś wziął kredyt na Twoje dane,

na Twoim koncie jest nieautoryzowany przelew i musisz go zweryfikować,

musisz przelać pieniądze na bezpieczne konto,

chcą pomóc Ci odzyskać skradzione pieniądze.

"Aby zdobyć Twoje zaufanie, mogą wysyłać np. SMS-em lub e-mailem fałszywą legitymację bankową, jak ta poniżej" - zaznacza bank.

Fałszywa legitymacja bankowa

Ostrzega także, że ich "pracownicy nigdy nie wysyłają takich dokumentów i nie proszą o przesłanie pieniędzy na inne konto lub przekazanie danych np. logowania czy karty".

"Nie wierz też w historie o tym, że gdy prześlesz pieniądze, o które prosi osoba podająca się za pracownika banku, to wrócą one do Ciebie w ciągu 7 dni, bo 'przecież są zablokowane na koncie'. Gdy zrobisz przelew oszustowi, stracisz swoje pieniądze!" - zaznacza PKO BP.

Jak się chronić?

W komunikacie wyjaśniono, jak się ochronić przed oszustami. Po pierwsze "zachowaj spokój i nie działaj pochopnie" - czytamy.

W kolejnym kroku bank poleca upewnić się, że to właśnie jego pracownicy dzwonią do ciebie. "Zweryfikuj tożsamość naszego pracownika w aplikacji IKO" - zaleca. I wyjaśnia jak to zrobić:

"powiedz, że chcesz zweryfikować tożsamość osoby, która dzwoni,

jeśli to my dzwonimy, w naszej aplikacji bankowej dostaniesz powiadomienie z danymi pracownika – poproś rozmówcę o imię i nazwisko, stanowisko i miejsce, z którego dzwoni

jeśli dane się zgadzają, potwierdź je i kontynuuj rozmowę".

"Dane są błędne lub osoba, która dzwoni, odmawia weryfikacji? Zakończ rozmowę i skontaktuj się z nami samodzielnie - korzystaj z naszych oficjalnych numerów" - rekomenduje dalej bank.

Tego nigdy nie rób

PKO BP zwraca uwagę także by:

nie zakładać, że widoczna nazwa nadawcy e-maila, SMS-a czy połączenia telefonicznego jest prawdziwa. "Oszuści potrafią podrobić numer telefonu, który wyświetla się na Twoim ekranie i podszyć się pod pracownika banku" - czytamy,

nie podawać danych do logowania, kodów autoryzacyjnych,

nie udostępniać pulpitu ani nie instalować dodatkowych programów na prośbę rozmówcy.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

