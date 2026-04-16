Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"

|
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło: TVN24
Oszuści mogą podszywać się pod nasz numer telefonu i udawać naszych pracowników - ostrzega bank PKO BP w komunikacie do klientów.

PKO BP wyjaśnił, że oszuści mogą dzwonić z numerów, które wyglądają jak te z ich banku. Zaznaczył, że powołują się na bank i bezpieczeństwo klienta.

"Chcą wywrzeć na Tobie presję czasu i wzbudzić strach" - czytamy w komunikacie.

Tak oszuści podszywają się pod bank PKO BP

Mechanizm oszustwa polega na wzbudzeniu niepokoju u klienta. Jak wyjaśnia bank, oszuści mogą mówić, że np.: 

  • ktoś wziął kredyt na Twoje dane,  
  • na Twoim koncie jest nieautoryzowany przelew i musisz go zweryfikować,
  • musisz przelać pieniądze na bezpieczne konto,
  • chcą pomóc Ci odzyskać skradzione pieniądze.

"Aby zdobyć Twoje zaufanie, mogą wysyłać np. SMS-em lub e-mailem fałszywą legitymację bankową, jak ta poniżej" - zaznacza bank.

Fałszywa legitymacja bankowa
Źródło: pkobp.pl

Ostrzega także, że ich "pracownicy nigdy nie wysyłają takich dokumentów i nie proszą o przesłanie pieniędzy na inne konto lub przekazanie danych np. logowania czy karty".  

"Nie wierz też w historie o tym, że gdy prześlesz pieniądze, o które prosi osoba podająca się za pracownika banku, to wrócą one do Ciebie w ciągu 7 dni, bo 'przecież są zablokowane na koncie'. Gdy zrobisz przelew oszustowi, stracisz swoje pieniądze!" - zaznacza PKO BP.

Jak się chronić?

W komunikacie wyjaśniono, jak się ochronić przed oszustami. Po pierwsze "zachowaj spokój i nie działaj pochopnie" - czytamy. 

W kolejnym kroku bank poleca upewnić się, że to właśnie jego pracownicy dzwonią do ciebie. "Zweryfikuj tożsamość naszego pracownika w aplikacji IKO" - zaleca. I wyjaśnia jak to zrobić:

  • "powiedz, że chcesz zweryfikować tożsamość osoby, która dzwoni,
  • jeśli to my dzwonimy, w naszej aplikacji bankowej dostaniesz powiadomienie z danymi pracownika – poproś rozmówcę o imię i nazwisko, stanowisko i miejsce, z którego dzwoni 
  • jeśli dane się zgadzają, potwierdź je i kontynuuj rozmowę".

"Dane są błędne lub osoba, która dzwoni, odmawia weryfikacji? Zakończ rozmowę i skontaktuj się z nami samodzielnie - korzystaj z naszych oficjalnych numerów" - rekomenduje dalej bank.

"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
Dowiedz się więcej:

"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega

Tego nigdy nie rób

PKO BP zwraca uwagę także by:

  • nie zakładać, że widoczna nazwa nadawcy e-maila, SMS-a czy połączenia telefonicznego jest prawdziwa. "Oszuści potrafią podrobić numer telefonu, który wyświetla się na Twoim ekranie i podszyć się pod pracownika banku" - czytamy,
  • nie podawać danych do logowania, kodów autoryzacyjnych,
  • nie udostępniać pulpitu ani nie instalować dodatkowych programów na prośbę rozmówcy.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
Tech
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
Rynki
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
Z kraju
POŻAR RAFINERII AUSTRALIA ENERGY
Poważny pożar rafinerii. "Spodziewałbym się wzrostu cen"
Ze świata
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki
Z kraju
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Amerykańskie indeksy w kształcie litery V. "Rajd ulgi" mimo niepewności
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Wahania cen ropy. Rynki reagują na doniesienia z Iranu
Rynki
Tomasz Bardziłowski
Bardziłowski o polskiej giełdzie: "Z tego ekosystemu wyrośnie wiele jednorożców"
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Zwiększenie produkcji broni. Pentagon prosi koncerny o wsparcie armii
Ze świata
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Likwidacja bezpłatnych staży. "Nikt jeszcze wpisem do CV nie opłacił rachunków"
Dla pracownika
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA nie przedłużą zwolnień z sankcji na rosyjską i irańską ropę
TVN24
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Raport Fed: gospodarka USA przyspiesza, ale niepewność firm narasta
Ze świata
Zbigniew Bogucki
Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"
Z kraju
Corio
Rafineria w płomieniach
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_2756362911_1
Rachunek na blisko 60 miliardów dolarów. Konieczna naprawa infrastruktury energetycznej
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
Turystyka
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Nieruchomości
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
Ze świata
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji. Potrzebne rządowe zabezpieczenia
Tech
shutterstock_2173590019
Problemy kluczowego surowca. Globalne zasoby coraz mniejsze
Rynki
Euronext giełda makler rynki
Takich spółek brakuje na warszawskim parkiecie. "Muszą sięgać po rynki zagraniczne"
Rynki
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wyniki drugiego największego banku w USA powyżej oczekiwań. Czynniki wzrostu
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Sprawdzili prawa pracowników galerii handlowych. Posypały się mandaty i grzywny
Z kraju
Broń z Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu
Zwolnienia w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu. Firma uspokaja
Z kraju
Osoby uciekające z obszarów w Bejrucie w Libanie, przed którymi ostrzegała armia izraelska.
To oznacza dramat tysięcy ludzi. "Porażające"
Maja Piotrowska
Uber_Pony
Uber zrezygnuje z kierowców. Firma stawia na autonomiczne taksówki
Tech
statek ocean shutterstock_2479081705
Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ze świata
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

