Próba wrogiego przejęcia strategicznej spółki. W tle bank, którym kierował Morawiecki

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o podpisaniu ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 oraz że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawę krytykują ugrupowania opozycyjne, według których jest ona niekonstytucyjna i narusza zasady demokratycznego państwa prawa; już zapowiedziały, że nie zaproponują swych przedstawicieli do tej komisji.

Rzecznik rządu Piotr Mueller został zapytany we wtorek przez Konrada Piaseckiego, czy premier Mateusz Morawiecki - gdyby stanął przed komisją do spraw badania rosyjskich wpływów - "jest gotów odpowiedzieć, dlaczego kierowany przez niego bank był pośrednikiem w zakupie akcji spółki Azoty Tarnów przez Mosze Kantora", rosyjskiego biznesmena powiązanego z Władimirem Putinem. Odpowiadając, polityk PiS domagał się, by dziennikarz "odważnie postawił tę tezę". - Żeby można było mi wytoczyć proces? - zapytał prowadzący "Rozmowę Piaseckiego". Mueller odparł: - Dokładnie. Za manipulacje.