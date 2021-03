Zakupy w pojedynkę, szybsze decyzje i wyższe rachunki. Nowe nawyki klientów

"Początek 2020 roku w styczniu i lutym przyniósł kilkuprocentowe wzrosty obrotów – odpowiednio o 3 proc. i 6 proc. oraz odwiedzalności o 2 proc. i 1 proc. w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy 2019 roku. Tendencje wzrostowa skończyła się wraz z wprowadzeniem pierwszego lockdownu" – przekazała w komunikacie Polska Rada Centrów Handlowych, podsumowując 2020 r.

"Straty przekroczyły 33 miliardy złotych"

"Straty w obrotach sklepów i punktów usługowych spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu centrów handlowych w 2020 roku przekroczyły 33 mld zł. Obroty spadły łącznie we wszystkich kategoriach zakupowych w branży centrów handlowych o około jedną czwartą - 26 proc. - w porównaniu do 2019 roku i wyniosły około 96 mld zł" – podano.

Z danych PRCH wynika, że miesiącem o najniższych wynikach był kwiecień, w którym centra handlowe działały w mocno ograniczonym zakresie, czego konsekwencją był spadek obrotów o 80 proc. Od maja do września obroty zaczęły się odbudowywać i w sierpniu były niższe zaledwie o 9 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 roku. Według PRCH statystyki poprawiło grudniowe odbicie – obroty w ostatnim miesiącu roku były o 64 proc. wyższe od średniej miesięcznej z 2020 r., a w porównaniu rok do roku były o 17 proc. niższe. Jak dodano, centra handlowe funkcjonowały w grudniu ze znaczenie ograniczoną ofertą rozrywkową i gastronomiczną.