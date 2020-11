Jak będą wyglądały relacje gospodarcze z USA? "To jest poza tym, kto wygra"

Prognozy dla kontynuacji rozwoju inwestycji i handlu między Stanami Zjednoczonymi i Polską są bardzo dobre. To jest poza tym, kto wygra, kto będzie mieszkał w Białym Domu - powiedział na antenie TVN24 prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh.

- Do pewnego stopnia jest to referendum, co jest ważniejsze - zdrowie publiczne czy gospodarka - wyjasnił. - Mamy okres niepewności, a rynek zawsze jej nie lubi - dodał.