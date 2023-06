Salmonella na skorupkach jaj. Ostrzeżenie

czytaj dalej

To ma być największa fuzja w historii branży. Microsoft próbuje przejąć za prawie 70 miliardów dolarów giganta produkującego znane na całym świecie gry - Activision Blizzard. We wtorek amerykański sędzia przychylił się do wniosku Federalnej Komisji Handlu (FTC) o tymczasowe wstrzymanie transakcji i wyznaczył rozprawę na przyszły tydzień - podał Reuters.