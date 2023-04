Sasin: węgiel przez wiele lat będzie podstawą polskiej energetyki

Sasin o węglu w polskiej energetyce

- I tak jeszcze długo pozostanie, czy to się komuś podoba czy nie. Takie są realia. W takich realiach żyjemy. Inwestycje wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale wymagają również czasu. Do czasu realizacji tych inwestycji węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki - wskazał.

Wicepremier przypomniał, że w zmienianej Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. wskazywane jest, że do czasu uruchomienia nowych źródeł energii energia będzie wytwarzana w Polsce również z węgla.

- W związku z tym muszą funkcjonować również kopalnie węgla kamiennego. Ponieważ byłoby czymś absolutnie nieracjonalnym, abyśmy doprowadzili do zamknięcia kopalń w Polsce, a jednocześnie musieli ten węgiel importować zza granicy do polskiej energetyki. To byłaby polityka nieracjonalna i taką politykę odrzucamy - podkreślił szef MAP.

- Prezentowaliśmy również taki pogląd naszym partnerom w Unii Europejskiej podczas prac nad rozporządzeniem metanowym, że niezależnie od rozwiązań, które zostaną przyjęte, one nie będą miały takiego skutku, że my będziemy zamykać polskie kopalnie szybciej, niż to wynika z naszych możliwości, z naszych potrzeb i szybciej, niż to zostało zapisane w umowie społecznej (która zakłada stopniowe wygaszanie wydobycia węgla w Polsce do 2049 r. - red.) – zaakcentował Sasin.