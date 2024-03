WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

"Rola spółek państwowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków w wielu dziedzinach życia"

Ministerstwo poinformowało również, że łączny czas emisji spotu w programach TVP 1, TVP2 oraz TVP Info i TVP3 to 67 minut i 30 sekund, co znaczy, że łącznie w kanałach TVP został on wyemitowany 135 razy. Umowa obejmowała pokazywanie go do 13 października, czyli do samej ciszy wyborczej. Identyczny spot na podstawie drugiej umowy za 156 tys. zł był pokazywany w TVP VOD.