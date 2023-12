Szef gabinetu prezydenta o Kurskim: mam nadzieję, że światowe rynki finansowe się od tego nie załamią

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że podjęto "uchwałę Rady Ministrów, na mocy której Minister Finansów (...), będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym, co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju".