Jacek Kurski ma nową pracę. Kandydatura "zgłoszona przez prezesa NBP"

Jacek Kurski w Banku Światowym

Jacek Kurski do nowych obowiązków odniósł się w środę we wpisie na Twitterze. "Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykszt(ałceniem) i dośw(iadczeniem) menadż(erskim) pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygn(ację) z części aktyw(ności) publ(icznej) czy ambicji polit(ycznych). Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - napisał.