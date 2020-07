Jacek Kurski ponownie na czele telewizji państwowej

Zmiana prezesa

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki telewizji państwowej od 8 stycznia 2016 roku do początku marca tego roku, kiedy z tej funkcji odwołała go Rada Mediów Narodowych.

Według nieoficjalnych doniesień odwołanie Kurskiego było warunkiem prezydenta, by podpisać ustawę przyznającą mediom państwowym niemal 2 miliardy złotych. Prezydent złożył podpis w ostatnim dniu, kiedy mógł podjąć decyzję w sprawie ustawy.

Kilka godzin wcześniej, Kurski w liście opublikowanym na Twitterze "oddał się do dyspozycji" głowy państwa. Jeszcze tego samego dnia szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zarządził korespondencyjne głosowanie nad odwołaniem Kurskiego. Uchwałę w tej sprawie poparło wszystkich pięciu członków RMN.

Pod koniec maja Rada Mediów Narodowych ponownie powołała Jacka Kurskiego do Zarządu TVP .

Spotkanie w Sejmie

W ubiegłą środę Jacek Kurski wziął udział w spotkaniu w gabinecie wicemarszałka Sejmu i jednocześnie przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego. - To było spotkanie ekspertów od polityki. Chodziło o to, co powinniśmy robić w najbliższych latach, żeby znów wygrać wybory - powiedział "Wyborczej" Ryszard Terlecki. W spotkaniu wzięli także udział między innymi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz.