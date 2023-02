To ma być pierwszy polski samochód elektryczny. Podano, kiedy ruszy sprzedaż

Izera. Polsko-chińskie auto

Zaremba zaznaczył, że był to długotrwały proces, w czasie którego "przeanalizowano 26 platform". Wskazał także, że obecnie 40 modeli Geely już jeździ po drogach. Jak podkreślił budowa fabryki jest tylko po polskiej stronie, i to EMP będzie decydować o wyborze partnerów w sferze zaprojektowania i wybudowania fabryki.

Izera. Prace nad budową fabryki

Dodał, że budowa zakładu planowana jest na I kwartał przyszłego roku i potrwa ok. półtora roku, plus chwila na rozruch technologiczny, żeby na koniec 2025 r. ruszyła produkcja Izery. - Prochem, jako inwestor zastępczy, będzie nadzorował realizację prac budowlanych - zaznaczył.

Dodał, że rozbudowa zakładu w drugim etapie (w perspektywie 2030 r.) zakłada budowę do dwóch kolejnych rodzajów nadwozia (na tej samej platformie) i zwiększenie zdolności produkcyjnych do 200 tys. samochodów rocznie, przy rozbudowie głównych wydziałów produkcyjnych spawalni i montażu oraz instalacji dodatkowych linii w lakierni i budowie nowego wydziału tłoczni – do łącznej powierzchni ok. 225 tys. m kw.