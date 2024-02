Ważą się losy polskiego elektryka. "To jest dylemat"

Decyzja w sprawie polskiego samochodu elektrycznego Izera będzie podjęta do kwietnia - zapowiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że do końca lutego przygotowany zostanie pakiet renegocjacyjny Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Co dalej z Izerą?

- To jest dylemat, czy chcemy samochód, który jest polski w małym kawałku, a w dużym kawałku to jest technologia chińska, ale jednak mamy fabrykę w Polsce, która jest jakimś impulsem rozwojowym. Czy też może nie chcemy chińskich technologii, bo postrzegamy to jako zagrożenie. Ale równocześnie istnieje ryzyko być może, że takie technologie zaakceptuje inny kraj unijny i taka fabryka będzie gdzie indziej, a Polacy będą kupować - dodała.