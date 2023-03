Włosi zaprojektują Izerę. Ogłoszono współpracę z legendarnym studiem

Współpraca między ElectroMobility Poland (EMP) a włoskim studiem stylistycznym Pininfarina została ogłoszona we wtorek w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. - EMP współpracuje z biurem stylistycznym Pininfarina nad projektem stylistyki gamy modelowej polskiej marki samochodów elektrycznych Izera - przekazały firmy we wspólnym komunikacie przesłanym PAP. Zgodnie z informacją współpraca obejmuje "projekt nadwozia, wnętrza oraz HMI (Human Machine Interface) gamy modelowej trzech samochodów elektrycznych — SUV-a, hatchbacka oraz kombi". Dodano, że auta zostaną zbudowane w oparciu o platformę SEA. "Partnerstwo technologiczne między Geely — właścicielem technologii, a EMP zostało ogłoszone w listopadzie 2022 r." - przypomniano. Łukasz Maliczenko z EMP, cytowany we wtorkowej informacji, zaznaczył, że możliwość współpracy z firmą Pininfarina "to kolejny ważny krok na drodze do seryjnej produkcji Izery".