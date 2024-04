Respiratory od handlarza bronią. Szefowa resortu zapowiada doniesienie do prokuratury

Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia z rządu PiS Janusza Cieszyńskiego - zapowiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jak wyjaśniła, doniesienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy zakupie respiratorów, zamówionych na początku pandemii przez ówczesny resort zdrowia. Leszczyna podkreślała, że "były wiceminister zdrowia wypłacił wielomilionową zaliczkę, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych".

Doniesienie w sprawie Cieszyńskiego

Przekazała, że z odnalezionych w resorcie dokumentów wynika, że "wiceminister zdrowia (Janusz Cieszyński - red.) wypłaca zaliczkę wielomilionową, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych". - Nawet gdyby to nie był handlarz bronią, to nie możemy zapłacić z pieniędzy podatnika, za coś, co nie zostało jeszcze zrobione lub dostarczone - mówiła.

Dopytywana o to, czy będzie doniesienie do prokuratury, odpowiedziała, że "zdecydowanie tak, to jest podstawa na złożenie doniesienia do prokuratury". - To jest przekroczenie, oczywiście, uprawnień urzędnika - mówiła.